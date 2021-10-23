شكرا لقرائتكم خبر عن لن تتمالك دموعك.. شاهد رد فعل أب سوري رأى جثة طفله بعد مقتله في غارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أباً سورياً يدخل في حالة انهيار وبكاء شديد عند رؤية جثة طفله الذي قتل في غارة شنها النظام السوري على منطقة أريحا جنوبي إدلب.

ويظهر المشهد المؤثر الأب وقد أصابته حالة جنون على طفله بعد رؤية جثمانه وأخذ يردد “حسبي الله ونعم الوكيل”، فيما حاول الأطباء تهداته ومواساته على مصابه الجلل.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم الكبير مع مشاعر الأب المكلوم، واصفين المشهد بأنه مُبكي ومأساوي.

ونشرت قناة “العربية” الفيديو وعلقت عليه :” مشهد مؤثر لأب سوري يبكي بحرقة على ابنه بعد مقتله في غارة على أريحا جنوبي إدلب، أودت بحياة 12 شخصاً بينهم 4 أطفال”.

وارتكبت قوات النظام السوري مجزرة مروعة، إثر قصف بري نفذته على مدينة أريحا المكتظة بالسكان جنوب إدلب، شمال غربي سوريا، قضى فيه 12 أشخاص، بينهم أطفال.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان، إن 4 أطفال قتلوا بينما كانوا في طريقهم للمدرسة الأربعاء في هجوم بإدلب السورية.