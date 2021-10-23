شكرا لقرائتكم خبر عن أول دوريات بحرية مشتركة بين الصين وروسيا في المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الدفاع الصينية اليوم أن القوات البحرية الصينية والروسية أجرت أول دوريات بحرية مشتركة في المياه غربي المحيط الهادئ بين 17 إلى 23 تشرين أول/أكتوبر الجاري،حسبما ذكرت صحيفة"جلوبال تايمز" الصينية في موقعها الإلكتروني.

وذكرت الصحيفة أن الدورية أجريت بعدما انهت الصين وروسيا تدريباتهما البحرية المشتركة في بحر اليابان من 14 إلى 17 تشرين أول/أكتوبر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أنه خلال الإجراءات العملية، أبحرت سفن حربية لمسافة أكثر من 1700 ميل بحري في المجمل.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنه خلال المهمة، التزم التشكيل المشترك بصرامة بالقانون الدولي ولم يدخل المياه الإقليمية لدول أخرى.