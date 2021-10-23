الكمارك تحبط محاولة تهريب سيارات دون الموديل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، عن ضبط حاوية تحوي سيارات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في كمرك أم قصر الأوسط.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تم احباط عملية تهريب من قبل كادر مركز كمرك ام قصر الاوسط، حيث ضبط حاوية حجم (٤٠) قدم محملة ( ٤ سيارات دون الموديل المسموح استيراده ) مخالفة للشروط و الضوابط".



وأشارت إلى أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجهات الساندة في الميناء".

