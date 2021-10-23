انت الان تتابع خبر افتتاح المرحلة الأولى من طريق بغداد - حلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "العمل مستمر لإكمال باقي الأجزاء من طريق بغداد – حلة وذلك بعد افتتاح المرحلة الأولى منه اليوم بنجاح، مبينا أن المتابعة مستمرة لتنفيذ المشروع عن كثب".وقال الكاظمي بحسب البيان، "أطلقنا خلال الفترة القصيرة لهذه الحكومة مشاريع مهمة في مجال الطرق والجسور، ومنها هذا المشروع، والطريق المؤدي إلى مدينة بسماية، وعدة جسور في الناصرية والموصل، فضلاً عن وضع الخطط لمشاريع مهمة، أبرزها الطريق الحلقي لمدينة بغداد، ومحافظات أخرى".

وأضاف، "نتطلع إلى إكمال هذه المشاريع خلال العام القادم، وعلى الحكومة القادمة العمل على إنشاء مشاريع جديدة في مجال الطرق والجسور؛ لتسهيل حركة المواطنين داخل المحافظات وخارجها".



وتابع، "نأمل من جميع العاملين العمل بجدية وسرعة؛ لإتمام المشاريع المعمول فيها، نحن في سباق مع الوقت، ومسؤوليتنا أن نسلّم العراق للأجيال المقبلة بأفضل صورة ممكنة".

وأوضح الكاظمي، إن "العراق يحتاج إلى حشد جميع الجهود الحكومية، وجهود القطاع الخاص؛ لإيجاد حركة إعمار شاملة في مختلف المجالات، ولاسيما الطرق التي تمثل العصب الرئيسي للتجارة والنقل في أي بلد".

علينا تأسيس بنية تحتية استراتيجية للمواصلات، من طرق، وجسور، وغيرها، بمواصفات عالمية، والأخذ بعين الاعتبار أن تكون على مستوى طموحات الأجيال المقبلة، فموقعنا الجغرافي الاستثنائي يفرض عملاً استثنائياً؛ لنعزز من قيمة موقع بلدنا كحلقة وصل وتواصل بين محيطنا.

العراق يستحق منا جميعاً بذل المزيد من الجهود، ويتعيّن على الجميع أن يكونوا على مستوى الطموح.

