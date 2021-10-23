وزير الداخلية الإيطالي السابق يحاكم بتهمة اعتراض قارب مهاجرين

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (بي بي سي):

يمثل وزير الداخلية الإيطالي السابق وزعيم حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، أمام محكمة في صقلية بتهمة منع قارب مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019.

ويواجه سالفيني، الذي كان يشغل حينها منصب وزير الداخلية، تهماً من بينها الاختطاف وسوء استخدام السلطة.

وكان سالفيني قد رفض السماح لقارب الإنقاذ الإسباني "أوبن آرمز" بالرسو في جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، مما أبقى أكثر من 150 مهاجراً عبروا من شمال إفريقيا إلى أوروبا عالقين على متن القارب لعدة أسابيع.

وقد انتهج السياسي المتشدد المناهض للمهاجرين سياسة إغلاق الموانئ أمام قوارب الإنقاذ خلال عمله وزيراً للداخلية خلال عامي 2018 و2019.

ويقول سالفيني إن قرار منع رسو القارب اتخذته حكومته بأكملها، كما يؤكد أنه كان يدافع عن مصالح إيطاليا.

لكن في حال إدانته، قد يواجه سالفيني حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.