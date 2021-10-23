مصرع شاب اصطدمت به سيارة طائشة بدائري القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة بدراجته النارية أعلى الطريق الدائري اتجاه القاهرة، بالقرب من نزلة بهتيم دائرة قسم ثان شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفى أعلى الطريق الدائري اتجاه القاهرة بالقرب من نزلة بهتيم دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن إلي مكان الواقعة، وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل قيادة "محمد.ر.ع"، 33 عامًا، ومقيم بلبيس شرقية، وسيارة ملاكي قيادة "محمد.ن"، 30 عامًا، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، قيادة "شريف ع ح"، 17 عامًا، بائع خضار، ومقيم ميت حلفا مركز قليوب، توفى متأثرًا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.