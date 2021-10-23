وزير الطيران المدني يتفقد استعدادات مطار الأقصر لموسم الشتاء- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم السبت، مطار الأقصر الدولي للاطمئنان على الاستعدادات لاستقبال وتدفق حركة الطيران خلال الموسم الشتوي الجديد، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا بالمطار للحفاظ على صحة الركاب والعاملين.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان في استقبالهما الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران صالتي السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، واطّلع على كافة الإجراءات الأمنية والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، كما تفقد أعمال تزيين محيط المطار.

وشدد وزير الطيران على العاملين بالاستعداد لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وإزالة المعوقات أمام شركات الطيران، والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وبخاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر الدولية وبخاصة أن هذا الموسم من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في أعداد الرحلات الدولية والداخلية مقارنة بالفترة الماضية، وكذلك الإعلان عن تشغيل رحلات مباشرة جديدة تربط بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر اعتبارًا من ٢٧ أكتوبر الحالي.