أول دوريات مشتركة في بحر اليابان بين روسيا والصين

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

قامت روسيا والصين بأول دوريات مشتركة لهما في الجزء الغربي من المحيط الهادي يومي17 و23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان السبت، إن سفنا حربية روسية وصينية قامت بأول دوريات مشتركة لها في الجزء الغربي من المحيط الهادي.

وأجرت الدولتان تدريبات على التعاون البحري في بحر اليابان في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول وعززتا علاقاتهما العسكرية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.

وأضافت الوزارة في البيان أن "مجموعة السفن عبرت مضيق تسوجارو للمرة الأولى في إطار الدوريات"، ويعتبر المضيق مياها دولية.

وأوضحت أن "مهام هذه الدوريات هو إظهار علمي دولتي روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي وحماية مجالات الأنشطة الاقتصادية البحرية للبلدين ".

وراقبت اليابان المناورات البحرية عن كثب وقالت في الأسبوع الماضي إن مجموعة من عشر سفن من الصين وروسيا عبرت مضيق تسوجارو الذي يفصل بين الجزيرة الرئيسية في اليابان وجزيرة هوكايدو الشمالية.