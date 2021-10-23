دولة الإمارات ترسل شحنة مساعدات طبية إلى قطاع غزة

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

وصلت دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.



الشحنة ضمت 250 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من لقاحات سبوتنيك.

وتواصل دولة الامارات دعم الشعب الفلسطيني لمجابهة فايروس كورونا، حيث بلغت عدد اللقاحات التي أرسلتها دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع غزة قرابة نصف مليون جرعة لقاح منذ بدء الجائحة.