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دولة الإمارات ترسل شحنة مساعدات طبية إلى قطاع غزة

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محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

وصلت دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

الشحنة ضمت 250 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من لقاحات سبوتنيك.

 

وتواصل دولة الامارات دعم الشعب الفلسطيني لمجابهة فايروس كورونا، حيث بلغت عدد اللقاحات التي أرسلتها دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع غزة قرابة نصف مليون جرعة لقاح منذ بدء الجائحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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