شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 إرهابيين خلال عملية أمنية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت الشرطة الباكستانية على تسعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الباكستانية اليوم أن العملية نُفذت بناء على معلومات استخباراتية رصدت موقعاً لعناصر منظمة إرهابية محظورة في منطقة "مستونج" بإقليم بلوشستان، مضيفًا أن فرقة من قوات الأمن داهمت ذلك الموقع وقضت على تسعة إرهابيين بداخله بعد أن رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار على قوات الأمن.

وأوضح البيان أن قوات الأمن صادرت من ذلك الموقع كمية من الأسلحة والمتفجرات.