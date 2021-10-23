انت الان تتابع خبر قرار كتالوني يصدم جمهور ريال مدريد قبيل الكلاسيكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ملعب كامب نو سيستقبل الجمهور بكامل طاقته في الكلاسيكو للمرة الثانية هذا الموسم عقب مباراة فالنسيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن جمهور ريال مدريد لن يحصل على عدد محدد من المقاعد في الكلاسيكو.



ومن المتعارف عليه في الكلاسيكو، أن يخصص برشلونة الجزء العلوي من "كامب نو" لجمهور ريال مدريد، سواء جاءوا من مدريد أو كتالونيا أو مناطق أخرى.

وأوضحت أن برشلونة كان يخصص جزءًا من التذاكر لريال مدريد الذي يبيعها للأعضاء والجمهور الذي يريدون مشاهدة فريقه من الملعب.

وذكرت أن هذا الكلاسيكو لن يشهد وجود حصة خاصة لجمهور الميرنجي، لأن نادي ريال مدريد لم يطلب تذاكر مطلقًا، بسبب الأسعار المرتفعة.



ويطلب برشلونة ما يزيد عن 100 يورو مقابل التذكرة، وهذا لم يقبله ريال مدريد لأن المشجع سيجلس في أعلى جزء من ملعب "كامب نو".

ورغم ذلك تتوقع "موندو ديبورتيفو" أن يحضر جمهور لدعم ريال مدريد بشكل شخصي عن طريق شراء التذاكر مباشرة من نادي برشلونة.

لكن الحاضرين لدعم الميرنجي لن يجلسوا في نفس المكان، حيث سيكونون موزعين على الملعب بناء على المقعد الذي نجحوا في الحصول عليه.

