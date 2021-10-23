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تعطيل الدوام الرسمي في محافظة النجف ليوم غد الأحد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الأحد.
وقال الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر اعتبار يوم غد الاحد 24/10/2021 والمصادف 17 ربيع الاول عطلة رسمية محلية في محافظة النجف الاشرف، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ووجه الياسري بحسب البيان، "جميع دوائر المحافظة باظهار مظاهر الزينة والفرح في دوائرهم، داعيا خدام الامام الحسين عليه السلام اصحاب المواكب الحسينية ايضا لاحياء هذه المناسبة العطرة في شوارع النجف الاشرف والمدينة القديمة ومؤسساتها".


وتابع، "كما أننا نتقدم بالتهاني والتبريكات للمرجعية الدينية العليا وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها وبالخصوص ابناء محافظة النجف الاشرف بهذه الايام العطرة وهذه المناسبة المباركة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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