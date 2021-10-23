حاولوا الاعتداء عليها.. القبض على اربعة اشخاص اقدموا على خطف 'متسولة' في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اربعة متهمين مخمورين اقدمواعلى اختطاف متسولة تبلغ من العمر ٢٢ عام بهدف الاعتداء عليها حيث تم مطاردتهم من قبل دوريات فوج طوارىء بغداد الحادي عشر".

واضاف البيان، أن "المفارز القبض على اثنين من المتهمين وتحرير الفتاة ولاذ اثنين منهم بالفرار حيث شرعت قوة بامرة امر الفوج الحادي عشر وتمكنت القوة بعد مطاردة المتهمين من القاء القبض عليهما واصطحابهم جميعا الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".