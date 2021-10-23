قريبا.. أمريكا تخطط لنقل طيارين أفغان فروا لطاجيكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول أمريكي إن بلاده تأمل في نقل حوالي 150 طيارا في القوات الجوية الأفغانية وغيرهم من العسكريين المحتجزين في طاجيكستان منذ شهرين.



ورفض المسؤول في وزارة الخارجية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تقديم جدول زمني لعملية النقل، لكنه قال إن الولايات المتحدة تريد نقل جميع المحتجزين في نفس التوقيت، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة الأمريكية.

وكانت رويترز نشرت حصريا إفادات مباشرة من 143 عسكريا أفغانيا سبق أن تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة ومحتجزين حاليا في منطقة خارج دوشنبه عاصمة طاجيكستان في انتظار رحلة أمريكية تنقلهم إلى بلد ثالث قبل إعادة توطينهم في الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

وهؤلاء الأفراد المتواجدون حاليا في طاجيكستان هم آخر مجموعة كبيرة من الطيارين الذين تلقوا تدريبات أمريكية ولا يزال مصيرهم غامضا بعد نقل عشرات الطائرات العسكرية المتطورة عبر الحدود الأفغانية إلى طاجيكستان وأوزبكستان في أغسطس/ آب في اللحظات الأخيرة من الحرب مع طالبان.

وسيطرت حركة طالبان على أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منتصف أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي تشكيل حكومة مؤقتة تقودها حركة طالبان.