سفن حربية روسية وصينية تسير دورية مشتركة في المحيط الهادئ لأول مرة

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

سيرت سفن حربية تابعة للجيشين الروسي والصيني لأول مرة دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن هذه الدورية نفذت خلال الفترة ما بين 17 و23 أكتوبر في الجزء الغربي من المحيط الهادئ بمشاركة خمس سفن من كلا الطرفين.

ومثلت الجانب الروسي في الدورية سفينة القياس "المشيل كريلوف" والسفينتان الكبيرتان المضادتان للغواصات "الأميرال تريبوتس" و"الأميرال بانتيلييف" والكورفتان من مشروع 20380 "بطل روسيا الاتحادية الدار تسيدينجابوف" و"غرومكي".

ومن الجانب الصيني، شاركت في الدورية المدمرتان "كون مين" و"نان تشان" والكورفتان "بين تشو" و"لو تشو"، وسفينة الإمداد "دون بين خو".

ولفتت الوزارة إلى أن الدورية استهدفت "استعراض الأعلام الوطنية لروسيا والصين ودعم السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحماية مرافق الأنشطة الاقتصادية البحرية للدولتين".

وقطعت السفن خلال الدورية مسافة تزيد عن 1.7 ألف ميل بحري وعبرت لأول مرة مضيق تسوجارو الفاصل بين جزيرتي هوكايدو وهونشو اليابانيتين.

كما تدرب البحارة الروس والصينيون خلال الدورية على تنفيذ مناورة تكتيكية وأجروا سلسلة من التمارين.