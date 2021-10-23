شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تنهي تطعيم 70%من السكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت كوريا الجنوبية اليوم السبت هدفها المتمثل في التلقيح الكامل لأكثر من 70 في المئة من سكان البلاد قبل الموعد المقرر لذلك وسط حملة التطعيم المتسارعة.

ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،تلقى ما مجموعه 94ر35 مليون شخص جرعتهم من لقاحات مضادة لمرض كوفيد 19- حتى ظهر اليوم السبت بالتوقيت المحلي ، وهو ما يمثل 70 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 3ر51مليون نسمة.

وبدأت كوريا الجنوبية حملة التطعيم على مستوى البلاد في أواخر شباط/فبراير الماضي،بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.