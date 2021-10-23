شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الخامس.. وفيات كورونا تسجل رقما قياسيا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا اليوم السبت رقما قياسيا لحالات الوفاة اليومية بكوفيد -19 وذلك لليوم الخامس على التوالي مسجلة 1075 وفاة وذلك في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لإغلاق أماكن العمل في جميع أنحاء البلاد وإغلاق العاصمة.

كما تم تسجيل 37678 إصابة جديدة. وعلى الرغم من تصنيعها أحد أول اللقاحات في العالم ضد كوفيد-19 لم تطعم روسيا سوى ثلث سكانها فقط تقريبا وهو أحد أقل المعدلات في أوروبا.

ووافق الرئيس فلاديمير بوتين في الأسبوع الماضي على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية نوفمبر تشرين الثاني وستعيد العاصمة موسكو فرض إغلاق جزئي ابتداء من 28 أكتوبر تشرين الأول ولن يسمح إلا للمتاجر التي تبيع أشياء أساسية مثل الصيدليات والسوبر ماركت بالبقاء مفتوحة.