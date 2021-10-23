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نانسي عجرم تخرج عن صمتها بعد أخبار طلاقها

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بغداد - ياسين صفوان - علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على أخبار انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم بتغريدة على حسابها في تويتر .

وكتب نانسي عجرم في تغريدتها: “”من بين الكل سارقلي عينيّ…".

 

واعتبر جمهور نانسي تغريدتها بمثابة تعليق على أخبار انفصالها من خلال توجيه كلمات رومانسية لزوجها .

 

وسخر مدير أعمال نانسي عجـرم جيجي لامارا من شائعات انفصالها، وسخر من نوعية التجني على فنانة لا تتدخل في حياة الاخرين وتعمل من اجل فنها واسرتها ومحبيها.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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