نانسي عجرم تخرج عن صمتها بعد أخبار طلاقها

بغداد - ياسين صفوان - علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على أخبار انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم بتغريدة على حسابها في تويتر .

وكتب نانسي عجرم في تغريدتها: “”من بين الكل سارقلي عينيّ…".

واعتبر جمهور نانسي تغريدتها بمثابة تعليق على أخبار انفصالها من خلال توجيه كلمات رومانسية لزوجها .

وسخر مدير أعمال نانسي عجـرم جيجي لامارا من شائعات انفصالها، وسخر من نوعية التجني على فنانة لا تتدخل في حياة الاخرين وتعمل من اجل فنها واسرتها ومحبيها.