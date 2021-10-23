انت الان تتابع خبر نانسي عجرم تخرج عن صمتها بعد أخبار طلاقها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على أخبار انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم بتغريدة على حسابها في تويتر .
وكتب نانسي عجرم في تغريدتها: “”من بين الكل سارقلي عينيّ…".
واعتبر جمهور نانسي تغريدتها بمثابة تعليق على أخبار انفصالها من خلال توجيه كلمات رومانسية لزوجها .
وسخر مدير أعمال نانسي عجـرم جيجي لامارا من شائعات انفصالها، وسخر من نوعية التجني على فنانة لا تتدخل في حياة الاخرين وتعمل من اجل فنها واسرتها ومحبيها.