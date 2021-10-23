طقس العراق.. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الاثنين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية، أن"طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المناطق الشمالية والوسطى، فيما سيكون صحواً في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".وأضاف أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في الأقسام الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأشار البيان إلى أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى والجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".



ولفت الى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في المنطقة الشمالية، فيما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى والجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية والجنوبية، بينما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الوسطى".