عبدالله بن زايد يستقبل رئيسة وزراء ليتوانيا ووزير خارجية مالاوي في إكسبو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مقر إكسبو 2020 دبي، انغريدا سيمونيتي رئيسة وزراء جمهورية ليتوانيا.



جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا في مختلف المجالات، وسبل تطوير ودعم هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما تناول الجانبان، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، و دور إكسبو 2020 دبي في منح الدول المشاركة منصة مهمة لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا، والحرص على تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وأشاد بمشاركة ليتوانيا في إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث العالمي في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

حضرت اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

كما استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مقر إكسبو 2020 دبي، معالي ايزنهاور ندوا مكاكا، وزير خارجية جمهورية مالاوي.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة معالي ايزنهاور ندوا مكاكا، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع مالاوي والدول الأفريقية الصديقة في المجالات كافة.

وناقش الجانبان مشاركة مالاوي ودول الاتحاد الأفريقي في إكسبو 2020 دبي وأهميته في تعزيز الشراكات الدولية.