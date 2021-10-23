ارتفاع قياسي بوفيات كورونا في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا، السبت، رقماً قياسياً لحالات الوفاة اليومية بكورونا، وذلك لليوم الخامس على التوالي مسجلة 1075 وفاة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لإغلاق أماكن العمل في جميع أنحاء البلاد وإغلاق العاصمة.

كما تم تسجيل 37678 إصابة جديدة، وعلى الرغم من تصنيعها أحد أول اللقاحات في العالم ضد "كوفيد-19" لم تطعم روسيا سوى ثلث سكانها فقط تقريباً وهو أحد أقل المعدلات في أوروبا.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وستعيد العاصمة موسكو فرض إغلاق جزئي ابتداءً من 28 أكتوبر/تشرين الأول، ولن يسمح إلا للمتاجر التي تبيع أشياء أساسية مثل الصيدليات والسوبر ماركت بالبقاء مفتوحة.