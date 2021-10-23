إزالة ٢٥ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن المحافظة واصلت حملاتها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة ١٨، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية على الأراضى المتعدى عليها.

وأوضح محافظ قنا أنه جرى إزالة ٢٥ حالة تعدي بمراكز "نجع حمادى، وأبوتشت، وقنا"، حيث جرى إزالة ٢٢ حالة تعدي على أملاك الري بمركز نجع حمادي، وحالتىّ تعدي بالبناء بأبوتشت، وحالة تعدي بالبناء في قنا.

وأضاف "الداودي" أن المحافظة مستمرة فى حملاتها لإزالة كافة حالات التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتصدي لحالات التعدي الجديدة في المهد.