تلقيح 1300 مواطن بمصل كورونا في قافلة طبية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

نظمت مديرية الصحة في محافظة الغربية قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" للكشف وصرف العلاج مجانًا في عدد من التخصصات، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه جرى الدفع بسيارة متنقلة لإعطاء اللقاح للمواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة لتخفيف التكدس على مراكز تلقي اللقاح.

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل إلى أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 1300 شخص على مدار يومين وإعطاء اللقاح للمواطنين وصرف علاج مجانًا.