مصرع طالبين في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طالبان مصرعهما، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على كوبري رشوان بقرية أبنود، التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل على كوبري رشوان بقرية أبنود، وأسفر الحادث عن مصرع طالبين.

وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثة كل من جاد عبدالرازق محمد، 17 عامًا، وكريم شادلي محمود، 18 عامًا، مقيمين بقرية البراهمة مركز قفط إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.