شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا والهند تناقشان تعزيز الشراكات الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

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قالت الحكومة البريطانية في بيان في وقت مبكر من يوم السبت إن وزيرة الخارجية ليز تروس تعمل على تعزيز الشراكات الأمنية والدفاعية مع الهند أثناء زيارتها تقوم بها للبلاد.



وأفاد بيان الحكومة البريطانية بأنه من المقرر أن تناقش تروس تطوير تكنولوجيا الأمن والدفاع وتعزيز التجارة المرتبطة بالدفاع مع الهند.

ونقل البيان عن تروس القول "توثيق الشراكات الدفاعية والأمنية بين المملكة المتحدة والهند يدعم علاقات اقتصادية أعمق ويجعل كلا البلدين، وكذلك المنطقة على نطاق أوسع، أكثر أمانا".