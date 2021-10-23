خلال العام الجاري.. البابا فرنسيس يأمل في زيارة اليونان وقبرص والمجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن أمله في السفر إلى العديد من الدول المختلفة قبل نهاية العام الجاري، ومن بينها اليونان والكونغو والمجر.



ويرغب البابا في السفر إلى اليونان وقبرص في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في كانون ديسمبر، إلا أن أجندته لم تكتمل بعد، حسبما قال لوكالة أنباء الأرجنتين "تيلام" في مقابلة نشرت يوم الجمعة.

وتردد أن البابا يدرس زيارة جزيرة ليسبوس، وهي موقع مهم ورمز للهجرة، حيث تكافح أوروبا للتصدي للأشخاص الذين يفرون من الحرب والفقر. وكان قد زار الجزيرة بالفعل من قبل.

يذكر أن البابا فرنسيس (84 عاما) قد ركز خلال فترة وجوده في المنصب على جذب الاهتمام إلى أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع والمحتاجين ومن يواجهون التمييز.

كما ذكر البابا فرنسيس وجهات أخرى يرغب في زيارتها، مشيرا إلى إنه لا يزال يفكر في السفر إلى الكونغو والمجر.