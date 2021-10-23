نشطاء المناخ: الدول الغنية عليها دين يجب أن تسدده

محمد اسماعيل - القاهرة - كوبنهاجن- (د ب أ):

قبيل مؤتمر المناخ العالمي "كوب26" المقرر في مدينة جلاسجو، دعا نشطاء المناخ الشباب من الدول الأفقر في العالم الدول الغنية إلى القيام بعمل أكثر فعالية ضد تغير المناخ.

وقال نشطاء من منظمة "فرايديز فور فيوتشر" (أيام الجمعة من أجل المستقبل) من كينيا والمكسيك والفلبين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الدول الصناعية الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا يجب أن تخفض انبعاثاتها بشكل كبير ولكن يجب عليها أيضا تقديم المزيد من الأموال لكي تتمكن الدول الأفقر من التكيف مع عواقب تغير المناخ.

وقالت أدريانا كالديرون من المكسيك "نتوقع أن يدفع شمال العالم مقابل الضرر الذي تسبب فيه لدول جنوب العالم".

وتعهدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار للدول الأفقر كل عام من أجل حماية المناخ. واشتكت ميتزي جونيلي تان، التي تقود الكفاح من أجل عدالة المناخ في الفلبين من ان هذا المبلغ غير كاف كما أن تلك الدول لا تقدم المبلغ في الوقت الحالي.​