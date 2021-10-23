تونس تفرض جواز تطعيم فيروس كورونا المستجد على التونسيين والزائرين الأجانب

محمد الفلاح - السبت 23 أكتوبر 2021

أظهر مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية امس الجمعة أن السلطات التونسية قررت فرض جواز تطعيم كورونا على التونسيين والأجانب الذين يزورون تونس.



وطبقا للمرسوم، سيكون أيضا على كل المسؤولين والموظفين إظهار بطاقة التطعيم الخاصة بهم للوصول إلى الإدارات العامة والخاصة. وسيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم.

وأضاف المرسوم أن التصريح مطلوب أيضا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية والمناطق العامة.

ونجحت تونس في تطعيم أكثر من ثمانية ملايين و813 ألف شخص من بين أكثر من 11 مليون نسمة.

واستكمل نحو 4 ملايين و290 ألف شخص التلقيح بشكل كامل.