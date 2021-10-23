محمد الفلاح - خسائر حوثية في هجوم للقوات المشتركة غربي تعز

السبت 23 أكتوبر 2021

تشهد جبهة البرح غربي تعز اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي بعد أشهر من توقف المعارك في تلك الجبهة.



وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن اشتباكات عنيفة اندلعت في جبهة البرح تتلقى فيها المليشيات خسائر بشرية كبيرة.

وتمركزت وحدات المقاومة الوطنية مؤخرا في جبهة البرح في تحرك يعتبره مراقبون تمهيدا لعملية عسكرية تستهدف تحرير محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري إن الاشتباكات بدأت الليلة بهجوم لقوات المقاومة الوطنية على مواقع مليشيات الحوثي في جبهات البرح غربي محافظة تعز.

وشهدت مديرية الوازعية القريبة من جبهة البرح احتشادا قبليا كبيرا لمساندة المقاومة الوطنية في مواجهة مليشيات الحوثي التي تتمركز في البرح وباقي مناطق مديرية شمير مقبنه بمحافظة تعز .

وتعد مديرية شمير مقبنه أخر مديرية غربي محافظة تعز لا زالت تحت سيطرة المليشيات الحوثية بعد تحرير مديريات وزع والوازعية وذوباب والمخاء من قبل القوات المشتركة والتحالف قبل 3 أعوام.

وفي الحديدة أعلنت القوات المشتركة أنها ردت على خروقات جديدة ارتكبتها المليشيات الحوثية في شارع كيلو 7 شرق مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري لمركز إعلام الوية العمالقة إن القوات المشتركة رصدت مصادر نيران وتحركات للمليشيات الحوثية ووجهت لها ضربات مركزة حققت إصابات مباشرة في أوكار وثكنات المليشيات وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكدت القوات المشتركة إن المليشيات الحوثية تتلقى ضربات موجعة على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال جراء خروقاتها وتصعيدها العسكري للهدنة الأممية.