شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تنتقد واشنطن لتدخلها في قضية تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم السبت لتسببها في توتر عسكري مع الصين بسبب تدخلها في شؤون تايوان.

كما اتهم باك ميونج هو، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة بحكومتي بكين وبيونج يانج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وتابع أنه "خلال العام الحالي فقط، أرسلت الولايات المتحدة كل أنواع السفن الحربية إلى مضيق تايوان بزعم /حرية الملاحة/ كلما دعت المناسبة إلى ذلك.

وأضاف "هذا دليل فعلي على استخدام الولايات المتحدة تايوان كأداة لممارسة الضغط على الصين ...مع أنها تؤكد ظاهريا سياسة "صين واحدة".