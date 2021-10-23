شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. العثور على مواد مشعة ومخبأ أسلحة في منزل جندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الألمانية إن ضابطا بالجيش الألماني تم اعتقاله في ولاية شمال الراين فيستفاليا غربي ألمانيا بعد مزاعم قيامه بتخزين مواد مشعة إلى جانب الأسلحة التي تم اكتشافها سابقا في منزله.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في مدينة فرانكفورت يوم الجمعة إنه تم اكتشاف وجود مادة "سترونتيوم 90" من مصدر غير معروف بين ممتلكاته.

وقال المكتب إنه تم توسيع الاتهامات الموجهة ضد الضابط لتشمل التعامل بدون تصريح مع مادة مشعة.

وخلال حملة مداهمة في منطقة الدنهوفن في حي دويرين يوم 12 أكتوبر، عثر المحققون على مخبأ أسلحة به أسلحة نارية وقنابل يدوية وألغام.

وقد تم تنفيذ المداهمة عندما اعترضت الجمارك طردا به كاتمات صوت في مطار فرانكفورت. وكان الضابط (32 عاما) يرغب في إرسال كاتمات الصوت إلى الولايات المتحدة.

ويوجد الجندي حاليا رهن الاعتقال.

وأفاد تقييم أولى لوزارة الدفاع الألمانية أن الأسلحة والذخيرة التي تم ضبطها لم يكن مصدرها مخازن الجيش الألماني.

لكن تم العثور على وثائق "سرية" أيضا ويجري التحقيق بشأنها، وفقا للوزارة.