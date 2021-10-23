فرنسا: من الضروري أن توقف إيران أنشطتها النووية الخطيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حثت فرنسا إيران على ضرورة كبح أنشطتها النووية واستئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.



وأصدرت الخارجية الفرنسية بيانا جاء فيه إن نشاطات إيران تنتهك الاتفاق النووي، وعليها أن تستأنف فورا التعاون مع الوكالة الدولية.

فيما يجري المبعوث الأمريكي الخاص بالملفّ النووي الإيراني روبرت مالي محادثات رباعية (أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، في باريس.

وتتناول المباحثات سبل استئناف المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقال متحدّث باسم الخارجية الأمريكية إنّه "بعد المشاورات التي أجراها مع شركاء في المنطقة، سيلتقي المبعوث الخاص لإيران روب مالي في باريس الجمعة نظراءه في مجموعة إيه3"، الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالملف النووي الإيراني.

بدوره، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنّ ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضاً في هذا الاجتماع.

وسيزور المبعوث الأمريكي باريس بعد أن أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي الثلاثاء عن قلقه لعدم تمكّنه من لقاء مسؤولين إيرانيين كبار، خلافاً لما نصّ عليه اتّفاق أبرم في 12 سبتمبر/أيلول بين الوكالة الدولية وإيران.

ويومها توصّلت الوكالة إلى اتفاق مع طهران على حلّ وسط جديد بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، ما أحيا الأمل بإمكانية أن تستأنف في فيينا المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وهذه المحادثات متوقفة منذ انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران في يونيو/حزيران.