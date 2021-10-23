شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: مقتل قيادي في القاعدة بسوريا في ضربة بطائرة مسيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي قتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة الإرهابية عبد الحميد مطر في ضربة جوية بطائرة مسيرة في سوريا يوم الجمعة.

وقال الميجر بالجيش الأمريكي جون ريجسبي في بيان مكتوب "التخلص من هذا القيادي البارز في القاعدة سيقوض قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط للمزيد من الهجمات العالمية التي تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء وتنفيذها".