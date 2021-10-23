شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة نيوزيلندية تسجل أول إصابة بكورونا منذ نحو عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت جزيرة "ساوث أيلاند" في نيوزيلندا أول إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) منذ نحو عام، حسبما قال مسؤولو الصحة اليوم السبت.

وكانت آخر حالات إصابة محلية، بخلاف الوافدين عبر الرحلات الدولية من الخارج، قد سجلت في نوفمبر 2020، حيث تأكدت إصابة ممرضتين تعملان في منشأة حجر صحي.

ويعمل المسؤولون من أجل تأكيد مصدر العدوى، ولكن يعتقد أنها مرتبطة بالسلالة المتحورة دلتا التي انتشرت في نورث أيلاند.

وأوضحت الوزارة أن الشخص المصاب سافر من نورث أيلاند إلى ساوث أيلاند وظهرت عليه بعد ذلك اعراض التهاب في الحلق.

وتخضع أوكلاند، الواقعة في الجزيرة الشمالية وأكبر مدن نيوزيلندا والبالغ عدد سكانها حوالي 7ر1 مليون نسمة، لقيود صارمة بعد اكتشاف حالة واحدة في 18 أغسطس. وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في المدينة حتى الآن 2389 .