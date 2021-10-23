بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات نادي دسوق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي دسوق الرياضي في كفر الشيخ، السبت، نتيجة انتخابات النادي، وذلك عقب الأنتهاء من أعمال فرز الأصوات في عدد 8 لجان انتخابية.

ترأس المستشار سيد العريني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اللجنة العامة القضائية المشرفة على انتخابات نادي دسوق، فيما ترأس لجان الانتخابات الثمانية المستشارين عمرإبراهيم العسراوي، وأحمد عبدالسميع الشرنوبي، وأسامة محمد عيسى، ومدحت بهجت عبدالحميد، وأبوالعطا محمد علي، ومحمد أحمد الشافعي، وكمال محمد عوض الله، ومحمد ممدوح محمد علي.

وأسفرت النتيجة عن فوز كل من عادل حسنين محمد حسين، بمقعد رئيس مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي، وحصل على 1646 صوت، وإيهاب عبدالرؤوف عارف، بمقعد نائب رئيس النادي، وحصل على 1498 صوت، وعصام وحيه عرجاوي مرعي، بمقعد أمين صندوق النادي، وحصل على 1279 صوت.

وعلى مقاعد العضوية الخمسة فوق السن فاز بها كل من حسام الدين صبري حميدة، وحصل على 1620 صوت، وعمرو محمد محمود الصياد، وحصل على 1615 صوت، وإسلام إبراهيم خليل الحوشي، وحصل على 1592 صوت، وهدى عبدالعزيز إبراهيم ليمونة، وحصلت على 1558 صوت، ومحمود محمد نجيب غلمش، وحصل على 1520 صوت.

وفاز بمقعدي العضوية تحت السن عبدالحليم أحمد محمد ضيف الله، وحصل على 1902 صوت، ومعتز عبدالله بسيوني أبوكيلة، وحصل على 1545 صوت.