ساوث أيلاند النيوزيلندية تسجل أول إصابة بكوفيد-19 منذ نحو عام

محمد اسماعيل - القاهرة - ولنجتون- (د ب أ):

رصدت جزيرة "ساوث أيلاند" في نيوزيلندا أول إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) منذ نحو عام، حسبما قال مسؤولو الصحة اليوم السبت.

وكانت آخر حالات إصابة محلية، بخلاف الوافدين عبر الرحلات الدولية من الخارج، قد سجلت في نوفمبر 2020، حيث تأكدت إصابة ممرضتين تعملان في منشأة حجر صحي.

ويعمل المسؤولون من أجل تأكيد مصدر العدوى، ولكن يعتقد أنها مرتبطة بالسلالة المتحورة دلتا التي انتشرت في نورث أيلاند.

وقالت وزارة الصحة إن نتيجة اختبار شخص في مدينة بلينهيم في شمال شرق ساوث أيلاند ، كانت إيجابية.

وأوضحت الوزارة أن الشخص سافر من نورث أيلاند إلى ساوث أيلاند وظهرت عليه بعد ذلك اعراض التهاب في الحلق.

وتخضع أوكلاند، الواقعة في الجزيرة الشمالية وأكبر مدن نيوزيلندا والبالغ عدد سكانها حوالي 7ر1 مليون نسمة، لقيود صارمة بعد اكتشاف حالة واحدة في 18 آب/أغسطس. وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في المدينة حتى الآن 2389 .

وسجلت نيوزيلندا رقما قياسيا في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد- 19 يوم أمس الجمعة بلغ 129 حالة.

وتلقى نحو 86% من السكان المؤهلين للتطعيم في البلاد جرعة لقاح أولى، في حين أن 69% من المقيمين في نيوزيلندا حصلوا على جرعتي تطعيم.

وسجلت نيوزيلندا ،التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، ما يقرب من 5 آلاف حالة إصابة بكوفيد-19 و 28 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة.