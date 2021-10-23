شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أشخاص بهجوم على مخيم لـ«الروهينغا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي سبعة من مسلمي لاجئي الروهينغا، على الأقل، حتفهم في هجوم شنه مسلحون مجهولون على أحد مخيمات اللاجئين في جنوب بنغلاديش، بحسب ما ذكره مسؤولون أمس الجمعة.

وقال مسؤول الحكومة المحلية، نظام الدين أحمد، في تصريحات عبر الهاتف: إن أربعة أشخاص لفظوا أنفاسهم في مكان الحادث، حينما شن المسلحون هجومهم قبل الفجر على مدرسة دينية داخل مخيم للاجئين بضاحية أوخيا في مدينة كوكس بازار البنغالية.

وأضاف أحمد أن «ثلاثة آخرين لقوا حتفهم داخل منشأة صحية»، مشيرا إلى أن أربعة آخرين يتلقون العلاج بالمستشفى جراء إصابتهم بطلقات نارية.

ويقع المخيم على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة البنغالية دكا.