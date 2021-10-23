شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: ميليشيات تدخل «صهاريج محروقات» إلى سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن «ميليشيات عراقية تابعة لدولة إقليمية» أدخلت 15 صهريج محروقات من العراق إلى سوريا عبر منطقة غرب الفرات، التي باتت محمية أو «مستعمرة إيرانية»، بحسب توصيف المرصد.

وأوضح المرصد أن الصهاريج دخلت من «معبر السكك»، الذي تستخدمه الميليشيات، وأشارت مصادره إلى أن الصهاريج «لم تتوقف بمنطقة غرب الفرات، بل سلكت طريق دير الزور دمشق، ومن المرجح أن تستقر هناك».

وقال المرصد في 20 سبتمبر الماضي: إن «دفعة جديدة من المحروقات وصلت من الأراضي العراقية إلى الميليشيات الموالية لإيران في سوريا».