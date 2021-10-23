شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات التزوير تلاحق «إخوان تونس» والنهضة تتشبث بالبقاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الاتهامات لجماعة الإخوان في تونس بالتورط في جرائم ومخالفات عدة أثرت بصورة سلبية على استقرار تونس وأسقطت البلاد في فخ الفوضى قبل القرارات التصحيحية للرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، والتي أقصت حركة النهضة من المشهد السياسي هناك.

ووجهت رئيسة الحزب «الدستوري الحر» عبير موسى اتهامات صريحة لحركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس بتزوير الانتخابات البرلمانية عن طريق الرشاوى، والتي أسفرت عن حصول الحركة الإخوانية على الأغلبية في مجلس نواب الشعب، وأشارت إلى أنها لم تدعُ لإسقاط البرلمان بل لإسقاط مؤسس النهضة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان.

وفي تحرك جديد من الإخوان لإرباك الشارع والتأكيد على استمرارهم في المشهد السياسي التونسي، أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيان مساء الخميس، زعم فيه أن الإجراءات الاستثنائية الراهنة كرست الانفراد بالسلطات وتعرقل إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة.

كما زعمت الحركة أن هذه الإجراءات والقرارات غير دستورية وأضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت إلى عزلة السلطة التونسية بعد 25 يوليو داخليا ودوليا، كما قوّضت التجربة الديمقراطية.

أيضا دعا مؤسس النهضة راشد الغنوشي، الرئيس التونسي للعودة عن قراراته التي وصفها بـ«اللادستورية»، كما زعم الغنوشي انشغاله الشديد بما وصفه التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة لإيقاف صرف منح النواب.

من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس: الواجب يقتضي مرة أخرى التذكير بسيادتنا الوطنية فالوضع في تونس، تونسي خالص وليست هناك قضية داخلية يتم التداول فيها خارج البلاد.

وأضاف: لا نريد التعاون والتعاطف دون احترام، نريد الاحترام من الخارج حتى إن كان بدون تعاون، احترام اختيارتنا المقدمة الأولى للسيادة الوطنية.

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس.

وأصدر قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف محافظ قفصة سامي الغابي من مهامه، ومنذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي يجري الرئيس التونسي جملة من الإقالات والإعفاءات لمسؤولين في الدولة شملت وزراء ومحافظين ومسؤولين مركزيين وغيرهم، ويرجح أن تتواصل الحملة لمسؤولين آخرين على علاقة بالإخوان.