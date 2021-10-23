شكرا لقرائتكم خبر عن سكن كريم.. رعاية وتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى نوفمبر 2017 تم إطلاق مبادرة “سكن كريم”؛ وذلك بهدف التحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية وبصفة خاصة أسر “تكافل وكرامة”، بتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون السكن كريماً آمناً من خلال تركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وتأهيل المنازل، وذلك بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المستهدفة.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، على أن يتم اختيار الأسر وفقًا لعدد من المعايير، أولها القرى الأكثر فقرًا طبقًا لخرائط الفقر التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وثانيها القرى التي بها شبكات عمومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وثالثها مساكن أسر مسجلة في قاعدة بيانات برنامج “تكافل وكرامة” و ” الضمان الاجتماعي”، ورابعها مساكن أسر لم تنطبق عليها شروط برنامج “تكافل وكرامة” و “الضمان الاجتماعي” ومطلوب توفير بعض خدمات الحماية الأساسية لها.

وفي إطار المبادرة، تم وجارٍ تنفيذ تدخلات للأسر الأولى بالرعاية بقرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر تشمل إنشاء أسقف 3897 منزلا وتأهيل 2240 منزلا من تمويل وزارة الأوقاف و6437 وصلة منزلية لمياه الشرب و1000 وصلة داخلية لمياه الشرب بالمنيا وتم أو جاري تنفيذ 5592 وصلة خارجية للصرف الصحي بقرى بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا وجاري تنفيذ 1370 وصلة صرف صحي داخلية بسوهاج و3800 وصلة صرف صحي داخلية بقنا

وتم تنفيذ 39165 وصلة صرف صحي من تمويل الجهات المساندة للبرنامج بالمحافظات الخمس (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر) من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وإحدى الجمعيات الأهلية بتكلفة إجمالية حوالي 145 مليون جنيه، وتم تنفيذ 580 منزلا بتكلفة حوالي 23,2 مليون جنيه في 21 قرية.

ويجري تنفيذ 79 منزلا في قريتين بسوهاج بتمويل حوالي 3 ملايين جنيه. ويبلغ إجمالي عدد الأسر التي تم أو جاري تنفيذ الخدمات المستهدفة لها من تمويل البرنامج والمصادر الأخرى المساندة في القرى الأكثر احتياجا في المحافظات الخمس المستهدفة بالمرحلة الأولى من البرنامج حتى تاريخه حوالي 58000 أسرة في أكثر من 200 قرية.