"غرز سيخ الكفتة في صدره".. مقتل صبي على يد كبابجي بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شاب يفترش الشارع تسيل منه الدماء أثار رعب أهالي كفر طهرمس بحي الهرم غرب الجيزة، الجمعة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم بالعثور على جثة بمنطقة كفر طهرمس.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ. وتبين مقتل صبي في مقتبل العمر بطعنة نافذة في الصدر على يد عامل بمطعم "كبابجي".

المجني عليه توجه إلى المطعم لشراء وجبة. نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهم وانصرف بعدها إلا أن الأخير تربص به وسدد له طعنة مستخدما "سيخ حديدي" ولاذ بالفرار.

نشر الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم عدة أكمنة بقيادة معاونيه الرائد محمد سعودي والنقيب مصطفى لاشين أسفرت إحداها عن ضبط المتهم.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.