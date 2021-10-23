شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح مسلم من الروهينجيا اعتقل 17 عاماً بالخطأ بسجن جوانتانامو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أطلقت الولايات المتحدة سراح مواطن باكستاني من أصول عرقية بورمية من الروهينجيا، يدعى أحمد رباني من سجن جوانتانامو، بعد أكثر من ست سنوات من تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي شخصه بالخطأ على أنه «إرهابي».
وقال محاميه كليف ستافورد سميث: «احتجز رباني في منشأة سيئة السمعة منذ 2004، وكان أحد المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب دون موافقة مقر وكالة المخابرات المركزية».
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