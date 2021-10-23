شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفرض تطعيم كورونا على التونسيين والأجانب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت السلطات التونسية، فرض جواز تطعيم كوفيد-19 على التونسيين وجميع الأجانب الذين يزورون تونس.

ويتعين على كل من المسؤولين والموظفين والمرتادين إظهار بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا لدخول الإدارات العامة والخاصة.

وقال مرسوم رئاسي، إن الجواز سيكون أيضا إلزاميا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية.

وأفاد المرسوم بأنه سيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص لحين تقديم جواز التطعيم.

وسيكون جواز التطعيم أيضا وثيقة ضرورية للسفر إلى الخارج. وينص المرسوم على أن السلطات ستمنح جوازا لكل شخص يتلقى التطعيم.