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"طرد مشبوه" يغلق محيط مبنى الأمم المتحدة 5 ساعات

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اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طرد مشبوه يغلق محيط مبنى الأمم المتحدة 5 ساعات

السبت 23 أكتوبر 2021

الخليج 365

فرضت شرطة مدينة نيويورك، الجمعة، طوقًا أمنيا مشددا على المنطقة المقابلة لمبنى الأمم المتحدة بعد العثور على طرد مشبوه بالمنطقة.

 

وانتشرت عناصر ومركبات الشرطة وأغلقت جزءا من شارع 46 ومنعت المارة من دخول المنطقة لفترة استمرت أكثر من 5 ساعات.

 

واستدعيت فرقة المتفجرات إلى مكان الحادث، وتم تطهير المنطقة بأكملها.

 

وبحسب تصريحات غير رسمية من الشرطة نيويورك، فإن "الجسم الغريب المشتبه هو صندوق زهور لم يُعرف صاحبة، ولا تزال التحقيقات جارية."

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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