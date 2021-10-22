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كاسيميرو يتحدث عن الكلاسيكو بدون ميسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-10-22 | 21:50

كاسيميرو يتحدث عن الكلاسيكو بدون ميسي

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أثنى لاعب وسط ، كاسيميرو، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الجمعة، قائلا إنه "خسارة كبيرة" لمبارة الكلاسيكو، التي ستجمع الأحد المقبل بين الميرينجي وبرشلونة على ملعب كامب نو، بعد رحيله عن الفريق الكتالوني.
وقال الدولي البرازيلي، في تصريحات تلفزيونية: "ميسي خسارة كبيرة لبرشلونة، ولنا أيضا، للكلاسيكو.. إنه خسارة مهمة لأنه من أفضل اللاعبين على مر العصور، لكننا نعرف أن قوي دائما، وخاصة على أرضه".

وأضاف "إذا كنا نتحدث عن ميسي، فهو خسارة كبيرة لبرشلونة، لأنه لاعب كبير ولا يمكننا نفي ذلك.. لكن البارسا دائما ما يجعل الأمور معقدة".

وأكد كاسيميرو أن أهمية الكلاسيكو لا تقل بتغير اللاعبين، وتوقع مباراة متكافئة على ملعب كامب نو.

وتابع "كل المباريات الكلاسيكية خاصة، لا سيما إذا كانت بين ريال مدريد وبرشلونة، لأنها الأكثر مشاهدة في العالم.. بلا شك هي مواجهة تحكمها تفاصيل بسيطة، من يرتكب أخطاء أقل سينتصر".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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