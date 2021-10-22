شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان الدفاع الأوروبي قبل قمة تجمعهما في روما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا، اليوم الجمعة، التعاون في مجال الأمن بمنطقة الساحل الأفريقي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى جهود تعزيز الدفاع الأوروبي.

ويعتزم بايدن وماكرون عقد اجتماع هذا الشهر على هامش قمة مجموعة العشرين في روما لمواصلة المباحثات.

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كاملا هاريس ستلتقي أيضًا مع ماكرون أثناء زيارة إلى باريس، في تشرين الثاني/ نوفمبر، مما يظهر استمرار الجهود لإصلاح العلاقات بين البلدين بعد أن ألغت أستراليا عقدًا لشراء غواصات فرنسية لصالح اتفاق مع واشنطن ولندن الشهر الماضي.