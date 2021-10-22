عمدة موسكو يتوقع بلوغ إصابات كورونا فى المدينة ذروتها الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

توقَع عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، بلوغ ذروة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد فى العاصمة الروسية بحلول الأسبوع المقبل.



وقال عمدة موسكو - فى تصريح صحفى لقناة "روسيا 1" التلفزيونية اليوم الجمعة - "وفقا للبيانات نرى أننا بحلول نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل سنبلغ ذروة تفشى العدوى بصورة قياسية منذ بدء الجائحة".. مضيفا "أن هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لحماية صحة المواطنين، لذلك اتخذ الرئيس بوتين قرارا بشأن عطلة من 28 أكتوبر الحالى وحتى 7 نوفمبر المقبل".

وأشار سوبيانين إلى أن هذا إجراء استثنائى وضرورى لحماية المواطنين من انتشار الفيروس التاجى فى البلاد، وكانت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" تخطت لأول مرة منذ بدء انتشار الجائحة فى روسيا حاجز الـ37 ألف حالة، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة فى عدد الوفيات جراء الوباء.