شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة استئناف أمريكية تقضي بجواز اتهام بنك خلق التركي بمساعدة إيران‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قضت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الجمعة، بجواز محاكمة بنك خلق التركي المملوك للدولة بتهم مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.



وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية إنه حتى إذا كان قانون الحصانات السيادية الأجنبية قد حصن بنك خلق، فإن التهمة ضده يوجبها استثناء النشاط التجاري.

ورفض روبرت كاري المحامي في مكتب وليام اند كونولي الذي يمثل بنك خلق التعليق.