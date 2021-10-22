الجزائر تنسحب من محادثات الموائد المستديرة حول الصحراء الغربية‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أبلغت الجزائر، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي بانسحابها رسميًا من المشاركة في ”الموائد المستديرة“، المرتبطة بمفاوضات قضية الصحراء الغربية.



وصرح المبعوث الجزائري الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية عمار بلاني لوكالة الأنباء الرسمية قائلًا: ”نؤكد رفضنا الرسمي الذي لا رجعة فيه لهذه الصيغة المسماة بالموائد المستديرة“.

وذكر أن سلطات بلاده طلبت من ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة إبلاغ رئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء بقرارها عدم المشاركة مستقبلًا في المائدة المستديرة حول الصحراء الغربية، وتعميم مذكرة حول هذا الموضوع على جميع أعضاء المجلس.