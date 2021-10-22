قيس سعيّد: الكثير من الإدارات في تونس تحولت إلى بؤر للتجسس ويجب تطهيرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن الكثير من الإدارات في الوزارات بتونس، تحولت إلى بؤر للتجسس، ولابد من تطهيرها، وأن يعمل الجميع في كنف القانون لا أن يحيلوها لمركز للمخابرات كما حصل خلال السنوات الماضية، على حد قوله.



ودعا سعيّد، خلال لقاء مع وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، إلى إحداث منصات للتواصل مع الشباب والشعب عامة، لتنظيم حوار وطني حقيقي في كل معتمدية (المجالس المحلية) في الجمهورية، بحسب تعبيره.

وقال سعيّد، خلال الاجتماع، والذي نشر عبر صفحة الرئاسة التونسية على ”فيسبوك“، إن ذلك الحوار الوطني ”سيكون نوعًا جديدًا من الاستفتاء، يتم فيه الاستماع لكل المقترحات والتصورات التي يقدمها التونسيون والتونسيات في كل مكان، حتى يكون الحوار وطنيًا حقيقيًا وليس حوارًا لإضفاء مشروعية كاذبة على شرعية كاذبة بدورها“.